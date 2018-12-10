Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarından satır başları;

Ülkede derin ve haklı bir öfke mevcut. Son 18 içerisinde bu sorunu uygun şekilde çözemediğimizin farkındayım. Bu krizden çıkmanın birlikte bir yolunu bulabiliriz.

Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim.

Büyük firmalarımızın bize destek olması gerekiyor. Şirketlerden çalışanlarına yıl sonu primi vermesi talep ediyorum

Bunun yanı sıra ayda 2 bin eurodan az alanlara zam yapılacaktır. İnsanların gösterdiği çaba maaşlarına oranla çok yüksekti, bu parlemantoda görüşelecek ama burada durmamalıyız. Büyük şirketlerin de bize destek olması gerekiyor. Bu hafta içi önemli kararlar vereceğim.

Birçok kişi Varlık Vergisi'nde U dönüşü yapmamı beklediğini biliyorum ama bu sorun 40 yıldır devam eden bir durum var. Fransa'nın en zenginlerini ülkeden ayrıldığını görüyoruz. Bunların ayrılmalarını engellemek için kaldırılmıştı, bundan sönmek bizi zayıflayacaktır.

Derin bir devlet reformuna ihtiyacımız var. Fransa'da çocuklarımızın bizden daha iyi bir ülkede yaşamalarını istiyorum. Eğitim son derece önemli. Maaşımızla iyi geçinebileceğimiz bir Fransa istiyorum.

Aday olurken söylediklerimi unutmuş değilim.

Partilerden bağımsız herkesin fikirlerini dinlemeliyiz.

Göçmen sorunlarıyla yüzleşmemiz gerekiyor.