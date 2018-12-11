Merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm'dan yapılan  açıklamada, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararıyla Apple'ın birçok modelinin  satışının yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone  8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin satışının yasaklandığı kaydedildi.

Şirketin açıklamasında, dava konusu olan iPhone modellerinde  kullanılan 2 patentin Qualcomm'a ait olduğu öne sürüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Qualcomm'ın Başkan  Yardımcısı Don Rosenberg, "Müşterilerimizle olan ilişkimize büyük değer veriyoruz  ve nadiren mahkemelerin hizmetine başvuruyoruz. Fakat aynı zamanda fikri mülkiyet  haklarının korunmasına ilişkin kalıcı inancımız var. Apple bize tazminat vermeden  fikri mülkiyetimizden yararlanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Apple'dan yapılan açıklamada ise "Qualcomm'un ürünlerimizi yasaklatma  yönündeki çabası, yasa dışı uygulamaları dünyanın her yerinde soruşturulan bir  şirketin çaresiz girişimidir. Tüm Apple modellerimiz Çin'deki müşterilerimiz için  mevcut bulunmaktadır." denildi.

Apple'ın açıklamasında, davaya söz konusu olan patentlerin iOS 11  sistemi ile çalışan ürünleri kapsadığını, halihazırda satışta olan Apple  ürünlerinin iOS 12 ile çalıştığı için kapsam dışı olduğu ileri sürüldü.

Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, ABD'nin  İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver kentinde  tutuklanmıştı.

Çin, Kanada'dan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği  gerekçesiyle gözaltına alınan Mıng'ın serbest bırakılmasını talep etmişti.