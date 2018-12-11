Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adı henüz bilinmeyen bir Japon vatandaşın Çin’de 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki bir erkek Pazartesi günü Pekin’deki mahkemede hakim karşısına çıktı. 2015 yılında casusluk faaliyetlerinde bulunma suçlamasıyla yargılanan Japonun 12 yıl hapse çarptırıldığı öğrenildi. Mahkemenin hapis cezasına ek olarak, şahsa ait yaklaşık 30 bin dolar değerindeki varlığa da el koyduğu belirtildi.

2015'ten bu yana toplam 8 Japonya vatandaşı Çin’de casusluk iddialarıyla suçlanıyor. Mahkeme kararlarının detayları ise bilinmiyor. Çin mahkemesi tarafından verilen son kararla birlikte, bu sene casusluk suçlamasıyla Çin’de hapis cezasına çarptırılan Japonların sayısı 4’e yükseldi.