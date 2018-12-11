Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liseliler Ulusal Birliği (UNL) Sendikası'nın, liselerde 'kara gün' ilan etmesi üzerine sokağa inen öğrenciler, Paris, Rennes, Reims, Amien ve Montpellier şehirleri olmak üzere ülke genelinde birden çok lisede blokaj eylemi düzenliyor. Tarihi Notre Dame Katedrali yakınında toplanan öğrenciler, Sorbonne Üniversitesi önünden geçip, Fransa Senatosu yakınından Başbakanlık konutu önüne kadar yürüdü. Liseliler gösteri sırasında, geçtiğimiz hafta polisin öğrencilere diz üstü çöktürerek ters kelepçe vurduğu anları canlandırdı.

Açıklanan resmi rakamlara göre 450 lisede ise blokaj eylemi yapıldı. Liselilerin eylemlerine öğretmenlerin de katıldığı görüldü.

"BİZLERİ GÖRMEZDEN GELDİ"

Liseliler Sendikası UNL, üniversiteye girişlerin elemeli olmasına tepki gösterirken, mesleki, genel ve teknolojik diplomalardaki reformu reddediyor ve ekolojik geçişe destek amacıyla toplu taşıtların ücretsiz olmasını istiyor. UNL’den yapılan açıklamada 10 gündür yüzlerce liseyi harekete geçirdikleri belirtilerek, “Bize polis tarafından diz çöktürülüyor. Hükümet bizi coplatıyor. 10 gündür Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tek bir kez bile kamuoyu önünde ‘liseliler’ kelimesini kullanmadı, bizleri görmezden geldi” ifadesine yer verildi.