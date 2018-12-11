Strazburg kentinde Noel pazarı yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay sonrası polis çevreyi güvenlik kordonuna aldı, toplu ulaşım seferleri durduruldu. Fransa İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara evlerine gitmeleri çağrısında bulundu.
Fransa’da silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
11.12.2018 - 22:58 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 00:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’nın Strazburg kentinde Noel pazarının yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Etiketler : fransa,
593000 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/593000.aspx
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