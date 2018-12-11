Strazburg kentinde Noel pazarı yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay sonrası polis çevreyi güvenlik kordonuna aldı, toplu ulaşım seferleri durduruldu. Fransa İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara evlerine gitmeleri çağrısında bulundu. 