Çinli teknoloji şirketi Huawei'in yöneticisi Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.
Huawei CFO'su sahtekarlıkla suçlandı Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, Kanada'da görülen kefalet duruşmasında ABD'nin İran yaptırımlarına ilişkin olarak Amerikalı bankalara karşı sahtekarlık yapmakla suçlandı.
Huawei" krizi büyüyor: Çin, ABD Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı Çin Dışişleri Bakanlığı, Huawei yöneticisinin gözaltına alınması üzerine ABD’nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad’ın bakanlığa çağrıldığını açıkladı.