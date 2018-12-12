Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Sarı Yelekliler”in sözcülerinden Eric Drouet, Macron’un gösterilerin başından bu yana kendilerini ciddiye almadığını belirterek, eylemcileri cumartesi yeni bir gösteri düzenlemeye davet etti. Sözcülerden Jacline Mouraud ise LCI televizyonunda yaptığı açıklamada, bundan sonra hükûmetle diyalog içerisinde olmaları gerektiğini ifade etti. Macron, 5 Aralık’ta Elysee Sarayı aracılığıyla akaryakıt zamlarını gelecek yıl için iptal ettiğini açıklamıştı ancak “sarı yelekliler” bunu da yeterli bulmamıştı. Bu arada Fransa Maliye İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Olivier Dussopt, Macron’un Sarı Yelekliler’in protestoları sonucu aldığı kararların 8 ila 10 milyar avroya mal olacağını söyledi. Öte yandan Fransa’da lise öğrencileri, özellikle mezuniyet sistemini konu alan eğitim reformunu protesto etmek için liselerde blokaj eylemleri düzenlemeye başladı. Fransa Millî Eğitim Bakanlığı, devam eden protestolara yönelik açıklamasında, eylemler sırasında ülke genelinde en az 170 lisede eğitimde aksaklık yaşandığını, en az 60 lisenin ise tamamen kapandığını duyurdu.