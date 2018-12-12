DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, Dışişleri Bakanlığında  düzenlenen basın toplantısında, DEAŞ'la mücadeledeki son duruma ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de DEAŞ'a karşı askeri operasyonların hala sürdüğünü ve DEAŞ'ın  varlığının yüzde bire indiğini belirten McGurk, Suriye'de DEAŞ'ın tamamen  temizlenmesinin ardından elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak adına  çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

ABD öncülüğündeki koalisyonun ne zaman Suriye'den ayrılacağı sorusuna  McGurk, "Tüm bu kazanımların sürdürebilir olmasına emin olacağımız bir kampanya  noktasındayız. Askeri hedef, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisidir ve yıllar içinde bir şey  öğrendiysek, onları fiziki olarak yenip öylece çekip gidemezsiniz. Kazanımların  devamlılığını sağlamak adına iç güvenlik güçleri kurulmasından emin olmalısınız."  ifadelerini kullandı.

Öte yandan McGurk, bölgede küçük bir alanda varlık gösteren DEAŞ'ın  yok edilmesinin neden bu kadar uzadığı sorusuna, DEAŞ militanlarının canlı bomba  yeleği giydiğini ve birçok yere el yapımı patlayıcı yerleştirdiğini bu sebeble  savaşmanın oldukça zor olduğunu ve zaman aldığını ifade etti.

"30 gün içinde hiçbiri kalmayacak"

Öte yandan Trump ise, Beyaz Saray'da, Irak ile Suriye'deki  azınlıkların korunması ve bu unsurlara destek verilmesini öngören yasanın imza  töreninde konuşarak, DEAŞ'la mücadelede sona gelindiğini 30 gün içinde tüm  DEAŞ'lı teröristlerin yok edileceğini belirtti.

Trump, açıklamasında, "DEAŞ'a karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın  o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde hiçbiri  kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"İç güvenlik güçleri"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) daha önceki bir raporda ABD destekli  SDG ismini kullanan PYD/PKK’nın Suriye’de “iç güvenlik gücü”, “sınır güvenliği  gücü” ve “patlayıcı uzmanı” eğitmeye başladığını ve terörle mücadele güçlerini  tekrar şekillendirmeyi planladığını bildirmişti.

Raporda, ABD’nin Suriye’deki asker sayısını dört kat artırarak 2 bin  civarına çıkardığı ifade edilirken ABD’nin Suriye’de toplam 12 bin 500 civarında  "asker" eğittiği ve bunun 11 binden fazla kısmının "SDG kuvvetlerinden" oluştuğu  belirtilmişti.

Pentagon eğitilen gücün konvansiyonel bir sınır koruma birliği  olmadığını, “iç istikrar ve güvenlik gücü” olacağını iddia etmişti.