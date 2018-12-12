Azez’de hastane yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak etti. Yerel kaynaklar, patlamada 12 yaşlarında 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini ve en az 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayda çevredeki bazı binaların hasar gördüğü öğrenildi.
Azez’de hastane yakınlarında patlama
12.12.2018 - 14:08 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Azez kentinde hastane yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere görü 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Azez,Suriye,patlama,
593091 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/593091.aspx
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