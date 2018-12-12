Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azez’de hastane yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak etti. Yerel kaynaklar, patlamada 12 yaşlarında 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini ve en az 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayda çevredeki bazı binaların hasar gördüğü öğrenildi.