Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin El Bab kentindeki Ulu Cami’nin yakınında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, Dabık kentinde doğalgaz borusunun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

El Bab’da cami yakınlarında patlama oldu, ölü ve yaralılar var