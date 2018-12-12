Suriye’nin El Bab kentindeki Ulu Cami’nin yakınında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, Dabık kentinde doğalgaz borusunun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
El Bab’da cami yakınlarında patlama oldu, ölü ve yaralılar var
El Bab’da cami yakınlarında patlama oldu, ölü ve yaralılar var
12.12.2018 - 18:44 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 19:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin El Bab kentinde bir caminin yakınlarında bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Suriye’nin El Bab kentindeki Ulu Cami’nin yakınında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, Dabık kentinde doğalgaz borusunun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Etiketler : suriye,haberler,patlama,el bab,
593127 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/593127.aspx
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