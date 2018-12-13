Avrupa Adalet Divanı’nın, “Brexit Anlaşması tekrar gözden geçirilebilir” açıklamasından sonra Brexit Anlaşması’ndan memnun olmayan Muhafazakar Partililer, İngiltere Başbakanı Theresa May için güvenoyu oylaması çağrısında bulunmuştu. May, güven oylamasını 117’ye karşı 200 oyla kazandı.
İngiltere Başbakanı Theresa May, güvenoyu oylamasını kazandı
13.12.2018 - 00:34 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 00:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit Anlaşması’nın takdir almaması sebebiyle gitmek zorunda olduğu güven oylamasını 117’ye karşı 200 oyla kazandı.
Etiketler : Theresa May,
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