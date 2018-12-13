Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Savunma Bakanı James Mattis de bir gün sonra yine kapalı oturumda cinayetle ilgili Temsilciler Meclisini bilgilendirecek. Senatodakine benzer bir brifingin Temsilciler Meclisi için de yapılmasının, ABD Başkanı Donald Trump üzerinde Kaşıkçı konusundaki baskıyı artırması bekleniyor. Ancak Trump, CIA’in raporu ve Senato’daki tepkilere rağmen Veliaht Prens Selman’ın yanında yer almaya devam ediyor. Trump, “O Suudi Arabistan’ın lideri. Suudi Arabistan oldukça iyi bir müttefik. Prens Selman cinayetle ilgisi olmadığını söylüyor” dedi.