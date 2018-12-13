Irak’ın Süleymaniye kentinde bulunan Suse cezaevinden terör örgütü DEAŞ’ın 21 üst düzey ismi kaçtı. Güvenlik yetkilileri cezaevinden kaçan 21 teröristten 10’unun kentte, 6’sının da Bazyen ilçesinde yakalandığını bildirdi. Hala kaçak olan 5 şahsın yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden yetkililer, kaçan 5 şüphelinin Dilize bölgesinde bulunduklarının tahmin edildiğini ifade etti. 