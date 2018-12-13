Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın Süleymaniye kentinde bulunan Suse cezaevinden terör örgütü DEAŞ’ın 21 üst düzey ismi kaçtı. Güvenlik yetkilileri cezaevinden kaçan 21 teröristten 10’unun kentte, 6’sının da Bazyen ilçesinde yakalandığını bildirdi. Hala kaçak olan 5 şahsın yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden yetkililer, kaçan 5 şüphelinin Dilize bölgesinde bulunduklarının tahmin edildiğini ifade etti.