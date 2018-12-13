Irak’ın Süleymaniye kentinde bulunan Suse cezaevinden terör örgütü DEAŞ’ın 21 üst düzey ismi kaçtı. Güvenlik yetkilileri cezaevinden kaçan 21 teröristten 10’unun kentte, 6’sının da Bazyen ilçesinde yakalandığını bildirdi. Hala kaçak olan 5 şahsın yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden yetkililer, kaçan 5 şüphelinin Dilize bölgesinde bulunduklarının tahmin edildiğini ifade etti.
21 DEAŞ’lı cezaevinden kaçtı
13.12.2018 - 11:58 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın Süleymaniye kentindeki Suse Cezaevinde tutuklu bulunan 21 DEAŞ’lı firar etti.
Etiketler : ırak,deaş,kaçtı,
593242 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/593242.aspx
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