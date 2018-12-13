Filistinli Mahkumlar Derneği, İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki Ramallah, Nablus, Tulkarim, Elhalil ve Tubas kentlerinde baskın gerçekleştirerek 21, Kudüs’te 19 Filistinliyi göz altına aldı. 
Filistinli yetkililerin raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde 6 milletvekili, 52 kadın ve 270 çocuk olmak üzere 6 bin 500’den fazla Filistinli bulunuyor. 