Filistinli Mahkumlar Derneği, İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki Ramallah, Nablus, Tulkarim, Elhalil ve Tubas kentlerinde baskın gerçekleştirerek 21, Kudüs’te 19 Filistinliyi göz altına aldı.
Filistinli yetkililerin raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde 6 milletvekili, 52 kadın ve 270 çocuk olmak üzere 6 bin 500’den fazla Filistinli bulunuyor.
İşgalci İsrail askerleri 40 Filistinliyi gözaltına aldı
13.12.2018 - 14:35 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İşgalci israil askerleri, sabah saatlerinde 40 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistinli Mahkumlar Derneği, İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki Ramallah, Nablus, Tulkarim, Elhalil ve Tubas kentlerinde baskın gerçekleştirerek 21, Kudüs’te 19 Filistinliyi göz altına aldı.
Etiketler : israil,filistin,
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