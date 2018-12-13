Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistinli Mahkumlar Derneği, İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki Ramallah, Nablus, Tulkarim, Elhalil ve Tubas kentlerinde baskın gerçekleştirerek 21, Kudüs’te 19 Filistinliyi göz altına aldı.

Filistinli yetkililerin raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde 6 milletvekili, 52 kadın ve 270 çocuk olmak üzere 6 bin 500’den fazla Filistinli bulunuyor.