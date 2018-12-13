Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen’de insani kriz ölümcül boyutlara ulaştı. 27,4 milyon nüfus sahip ülkede 21 milyon insan gıda sıkıntısı çekiyor. 10 milyon insan acil yardıma muhtaç durumda. Çatışma, açlık, kolera ve çeşitli salgın hastalıklar nedeniyle şu ana kadar binlerce insan öldü. Uluslararası raporlara göre Yemen’de ölen çocukların sayısı 85 bine ulaştı. İç savaşta ölenlerin sayısı ise 16 bin civarında.



3 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Sağlık sisteminin de çöktüğü ülkede 14,8 milyon insan, sağlık hizmetine ulaşmasında büyük zorluk yaşıyor. Çocuklar, çatışma ve yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklardan dolayı hayatlarını kaybediyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) verilerine göre Yemen'de 2,2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşarken, bu çocuklardan 5 yaşın altındaki 400 bini ise acilen yardım edilmezse ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Yemen’de 2000’li yılların başından beri faal olarak çalışmaktadır. Yemen’de çalışmalar gıda güvenliği, barınma, sağlık, eğitim, su, sanitasyon, hijyen, beslenme, gıda dışı yardım malzemeleri, kurtarma, dini ve kültürel faaliyetler gibi alanlarda gerçekleşmektedir.





Ateşkes anlaşması için görüşmeler devam ediyor

İHH, “Yemen Yardım Bekliyor” sloganıyla acil yardım kampanyası başlattı. Bölgedeki savaşın taraflarına insani yardı faaliyetlerini sağlamak için 3 aylık acil ateşkes çağrısında bulundu ve ilgili konuda görüşmeleri devam ettiriyor. Ateşkes konusunda taraflarla anlaşma sağlanırsa Yemen’de çatışmalardan dolayı ulaşılamayan bölgelere ulaşılıp açlık çeken insanlara acil gıda yardımları ulaştırılması planlanıyor.

Son bir yılda 200 binden fazla Yemenliye yardım

İHH’nın, hayırseverlerin destekleriyle 2018 yılından beri Yemen’de gerçekleştirdiği faaliyetlerden 200 binden fazla kişi istifade etti. Yardım kalemleri arasında; insani yardım, acil yardım, sağlık yardımları, adak-akika yardımları, gıda yardımları, bebek maması, Ramazan yardımları, Fitre yardımları, hijyen paketi yardımları ve Kurban yardımları bulunuyor.

Yemenli yetimlere Türkiye sahip çıkıyor

Öte yandan İHH, bölgede Yetim Çalışmaları da yürütüyor. Bu kapsamda Yetim Sponsorluk Sistemi ile Yemen’de her ay düzenli olarak 4 bin 985 yetime maddi destek veriliyor. Türkiyeli hayırseverler yaklaşık 5 bin yetimin yüzünün biraz da olsa gülmesine vesile oluyor.

Yardım ulaştırmak için

Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına YEMEN yazarak yardım edebiliyor.