İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 18 Filistinli gözaltına alındı. Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.
İsrail askerleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı
17.12.2018 - 11:30 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı.
Etiketler : israil,filistin,
593831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/593831.aspx
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