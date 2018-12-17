Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rum medyası olayı, "Pense ile 4 dişini çektiler. Polis karakolu yakınlarında inanılmaz bir ırkçı olay yaşandı" başlığı ile verdi.

Habere göre; Rum tarafında yaşayan Afrikalı genç, havaalanına bir yakınını bıraktıktan sonra evine dönüşte saldırıya uğradı. Sabah saat 04.00'te taksiden inen gence, ABD'de ortaya çıkan siyahi düşmanı Ku Klux Klan hareketi sempatizanı 5 kişinin saldırdığı; önce darp edilen gencin ardından 4 dişinin pense ile çekildiği yazıldı.

Rum Fileleftheros gazetesi, yaşananları ırkçılık olarak niteledi ve "Afrikalı gencin çığlıkları, haykırışları bölgedeki kimseyi rahatsız etmedi. Polise de kimse ihbar da bulunmadı" diye durumu eleştirdi.