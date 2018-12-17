Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan yaptığı açıklamada, Irak’ta bulunan Amerikan askerilerinin sayısının 5 bin 200 olduğunu belirterek, amaçlarının terör örgütü DEAŞ’ı tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Koalisyon Güçleri’nin güvenlik gerekçesiyle daha fazla detaylı açıklama yapamayacağını vurgulayan sözcü, Haşdi Şabi güçlerinin eğitimi konusunda Irak hükümetiyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi. ABD, Irak'taki Şii Haşdi Şabi milis güçlerinden bazı grupların hükümetin kontrolü dışında olduğunu belirterek, bütün silahlı grupların kontrol altına alınması gerektiğini vurgulamıştı.