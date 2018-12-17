İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nin kuzey sahilinde ablukayı kırmak için 20. kez deniz eylemi düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 3’ü gerçek mermiyle olmak üzere 22 Filistinli yaralandı.
İsrail askerlerinin zulmü bitmiyor: 22 yaralı
17.12.2018 - 22:55 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail askerlerinin Gazze ablukasını deniz yoluyla kırma girişiminde bulunan Filistinlilere sert müdahalesi sonucu 22 kişi yaralandı.
Etiketler : İsrail askerleri,
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