Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nin kuzey sahilinde ablukayı kırmak için 20. kez deniz eylemi düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 3’ü gerçek mermiyle olmak üzere 22 Filistinli yaralandı.