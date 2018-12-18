Belçika Federal Parlamentosunda Yeşiller'in desteğini alan Flaman  Sosyalist Parti (SP.A) ve Sosyalist Partinin (PS) "güvensizlik oyu" vermesi  üzerine söz alan Michel istifa edeceğini açıkladı.Michel, "İstifamı sunma kararı alıyorum. Hemen Krala gideceğim." dedi.

Belçika Kralı Philippe'nin, Michel'in istifasını "bekletme", "kabul  etme" ya da "anında reddetme" yetkisi bulunuyor.Michel hükümetini, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı'na  verilen destek tehlikeye sokmuştu.Başbakan Michel'in göç mutabakatını imzalayacağını duyurmasının  ardından 3 partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA)  koalisyondan çekilmişti.Michel, Belçika Kralı Philippe'in onayıyla istifa eden N-VA'lı  bakanların yerine koalisyon ortağı partilerinin üyelerinden atamalar yaparak  azınlık hükümetini sürdüreceğini açıklamıştı.