Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arap'ta (Kobani) hendek ve tünel kazma faaliyetleri görüntülendi.Drone ile çekilen görüntülerde, YPG/PKK'lı teröristlerin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Ayn el-Arap'ta Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonda zırhlı araçların geçişini engellemek için hendek ve tünel kazdığı görüldü.

Sınır hattına yakın bir bölgede, mevzilerini birbirine bağlamak için yüksekliği iki, genişliği bir metre civarında hendekler kazan teröristlerin, bunlara iş makineleri ile beton dökerek tünel haline getirdikleri de dikkati çekti.

Görüntülerde ayrıca, örgüt üyelerinin fotoğraflarının asıldığı karakol olduğu tahmin edilen binalar da seçiliyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarılmasının ardından örgütün bu ilçeden çıkmamak için birçok noktada çukurlar kazdığı ortaya çıkarılmıştı. AA, ekim ayında örgütün Münbiç'i de benzer şekilde çevrelediğini görüntülemişti.