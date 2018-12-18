Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, FETÖ elebaşının Türkiye’ye iadesine ilişkin, "En son Buenos Aires’te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi” açıklamasına Beyaz Saray’dan yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Trump, Erdoğan'a sadece gözden geçireceğiz dedi" açıklamasını yaptı. Sanders, süreçle ilgili herhangi bir taahhütte bulunulmadığını ifade etti.
Beyaz Saray’dan Gülen açıklaması
18.12.2018 - 22:47 | Son Güncelleme: 18.12.2018 - 23:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz Saray’dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Trup, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iade konusunu araştıracağını söyledi” ifadesine yer verildi.
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594102 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/594102.aspx
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