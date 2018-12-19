Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Dışişleri Temsilcisi Federica Mogherini, 6 Balkan ülkesi temsilcisiyle bir araya geldi. Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Sırbistan liderlerini kabul eden Mogherini, ülkeler arasında diyalogun arttırılmasından emin olmak için bir araya gelindiğini açıkladı.