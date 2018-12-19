Avrupa Birliği Dışişleri Temsilcisi Federica Mogherini, 6 Balkan ülkesi temsilcisiyle bir araya geldi. Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Sırbistan liderlerini kabul eden Mogherini, ülkeler arasında diyalogun arttırılmasından emin olmak için bir araya gelindiğini açıkladı.
AB Dışişleri Temsilcisi Mogherini, 6 Balkan lideriyle görüştü
19.12.2018 - 18:48 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği Dışişleri Temsilcisi Federica Mogherini, AB’ye üye olmayan Balkan ülkesi temsilcisiyle bir araya geldi.
Etiketler : Federica Mogherini,
594268 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/594268.aspx
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