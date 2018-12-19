Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı için Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, burada ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacaklarını söyledi.

ANKARA'DA ERDOĞAN VE RUHANİ'NİN KATILIMIYLA EKONOMİ KONFERANSI DÜZENLENECEK

Ankara'daki temaslarda ikili, bölgesel ve uluslararası konuları ele alacaklarını aktaran Ruhani, görüşmelerin ana gündemini ise daha çok iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin oluşturduğunu ifade etti.

Bankacılık, ticaret, enerji, petrol ve doğalgaz alanlarında iş birliği konularını görüşüp mutabakat zaptı imzalayacaklarını kaydeden Ruhani, iş adamlarının da bu ziyarette kendisine eşlik edeceğini, Ankara'da iki cumhurbaşkanı ve şirketlerin katılacağı bir ekonomi konferansı düzenleneceği bilgisini paylaştı.

İlişkilerin genişletilmesi için çok iyi bir zemin olduğuna dikkati çeken Ruhani, "Son 2-3 yılda iki taraf da 10 milyar dolarlık ticaret kapasitesinin çok az olduğunu ve bunun 30 milyar dolar seviyesine çıkması gerektiğini vurguladı. Ziyaretimizde bu konuyu da tekrar ele alacağız. İlişkilerin geliştirilmesinin önünde gümrük, sanayi ve benzeri engeller varsa bunları aşma yollarını değerlendireceğiz." dedi.

"TÜRKİYE İLE ÇOK FAZLA TARİHİ, KÜLTÜREL VE DİNİ ORTAK NOKTAMIZ VAR"

"Türkiye'nin komşu, dost ve bölgenin etkili bir ülkesi olarak bizim için özel önemi var." diyen Ruhani, şunları kaydetti:

"Türkiye ile çok fazla tarihi, kültürel ve dini ortak noktamız var. Türkiye'nin ve bizzat Erdoğan'ın şahsının son aylarda ABD'nin yaptırım komplolarına karşı İran konusunda ortaya koyduğu tavır, çok iyi ve kesin bir duruştu."

Ruhani, transit ulaşım açısından Türkiye'nin kendileri için önemli bir ülke olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Türkiye, güney ile kuzey, güney ile batı, doğu ile batı arasındaki ulaşım konusunda doğu ve batıdaki ülkeler arasında çok iyi rol oynayabilecek bir ülkedir. Özellikle de demiryolu taşımacılığı konusunda yeni güzergahlar gündeme geldi. Bunların incelenip karara bağlanması gerekiyor. Trenlerimiz hâlihazırda Van Gölü'ne kadar gidiyor, vagonlar oradan da diğer yerlere ulaştırılmalı. Ayrıca sınırımızdan Karadeniz'e giden bir tren var ve bu bizim için çok önemli."

"TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ARASINDAKİ ÜÇLÜ SURİYE MÜZAKERELERİ DEVAM EDECEK"

Diğer önemli bir konunun da Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü Suriye müzakereleri olduğunu dile getiren Ruhani, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu müzakereler devam edecek, son olarak da 3 ülke Cenevre'de bir araya geldi ve hassas bir merhaleye ulaştık. Suriye ile iki önemli meseleyi takip ediyoruz. Biri Suriye'nin güvenliği ve halkının vatanlarına geri dönmesi, ikincisi de Suriye'nin kaderinin Suriye halkının elinde olmasıdır. Onlar gelecekleri için karar verici olmalıdır. Bu iki temel hedefi gerçekleştirmek için takipte olmaya devam edeceğiz. Ziyaretimizde de bu konuda müzakerelerde bulunacağız."

Bölgenin güvenliği ve terörizmle mücadelenin de iki ülke arasındaki başlıca konulardan biri olduğunu ifade eden Ruhani, "Sınırlarımızda güvenlik konusunda iyi adımlar attık. Ayrıca mültecilerin geçişi ve çevresel meseleler ile ilgili de Türkiye ile görüşmelerde bulunuyoruz. Bu meselelerin çözülmesi için daha fazla konuşmaya ve değerlendirmeye ihtiyaç var."

Türkiye'nin ABD yaptırımlarına karşı ortaya koyduğu tutuma övgülerde bulunan Ruhani, sözlerini şöyle noktaladı:

"Türkiye ve diğer komşularımız çok açık bir şekilde, ABD'nin diğer devletlere politika dikte etme döneminin kapandığını ilan ettiler. ABD, binlerce kilometre mesafeden bölgemize, ülkelerin ilişkilerine, bölge halklarına reçete yazmaya kadir değildir. "

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilecek.