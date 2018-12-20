Beyaz Saray tarafından verilen Suriye brifinginde, "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor. Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti. Trump, son iki yıldır Suriye'den çıkmak istiyordu. ABD'nin amacı Suriye'deki iç savaşı bitirmek değil, DAEŞ'i yenmekti" denildi.
Beyaz Saray: Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti
20.12.2018 - 00:08 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 00:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz Saray, "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor. Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti" açıklamasını yaptı.
Etiketler : Beyaz Saray,
594305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/594305.aspx
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