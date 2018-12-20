ABD Senatosu, 8 Şubat 2019'a kadar hükümete ödenek sağlayacak ve hükümetin kapanmasının önüne geçecek geçici bütçe konusunda uzlaşıya vardı. Geçici bütçenin uygulanabilmesi için 21 Aralık Cuma günü sonuna kadar Temsilciler Meclisi ve Başkan Trump tarafından onaylanması gerekiyor.
ABD Senatosu geçici bütçeyi onayladı
20.12.2018 - 07:33 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 08:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Senatosu, 8 Şubat'a kadar hükümete ödenek sağlayacak ve hükümetin kapanmasının önüne geçecek geçici bütçeyi onayladı.
Etiketler : abd,abd senatosu,
594339 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/594339.aspx
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