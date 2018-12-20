Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Senatosu, 8 Şubat 2019'a kadar hükümete ödenek sağlayacak ve hükümetin kapanmasının önüne geçecek geçici bütçe konusunda uzlaşıya vardı. Geçici bütçenin uygulanabilmesi için 21 Aralık Cuma günü sonuna kadar Temsilciler Meclisi ve Başkan Trump tarafından onaylanması gerekiyor.