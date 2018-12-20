Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Uzay İstasyonunda 6 aydan uzun bir süredir görev yapan NASA'dan astronot Serena Aunon-Chancellor, Rus kozmonot Sergey Prokopyev ve Alman astronot Alexander Gerst, Rus uzay aracı Soyuz ile yerel saatle 11.02'de Kazakistan’ın güneybatısındaki Jezkazgan şehrine iniş yaptı. Kapsüldeki 3 mürettebat, kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Astronotların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu ekibi uzayda 197 gün geçirdi. NASA'dan Serena Aunon-Chancellor ve Rus kozmonot Sergey Prokopyev'in ilk görevleri olduğu öğrenildi.



