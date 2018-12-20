ABD'nin Suriye'den çekilme  kararı almasının ardından, daha önce terör örgütü YPG/PKK'ya silah taşıyan  onlarca tır ülkeden ayrılmaya başladı. ABD'nin Suriye'den birliklerini çekme kararını duyurmasının ardından  Suriye'nin Irak sınır hattında dün gece hareketli saatler yaşandı.Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 23.00 sularında daha önce  ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya silah ve mühimmat taşıdığı üstü kapalı tırlar,  Irak yönünde ilerlemeye başladı.

Daha önce sevkiyatlardan sonra, içlerinin boş olduğu görülebilir  şekilde üstleri açık Irak'a dönen tırlar, bu kez üstleri kapalı şekilde giriş  yaptı.Dönüş için elektriğin kesildiği gece saatlerini seçen tırların konvoy  halinde, bir kısmının üstü kapalı, bir kısmının ise açık olduğu görüldü.Üstü açık tırlarda, iş makineleri ve mayın temizleyicilerin yer aldığı  görüldü.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin  civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik."  ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile  mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye  başladık." demişti.Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde  ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği,  ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği öne  sürülmüştü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet  sitesinde yer verilen iddiaya göre ise ABD'li komutanlar, SDG adını kullanan  YPG/PKK elebaşlarını Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bütün bölgelerden  çekilecekleri yönünde bilgilendirdi.ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını çekme takvimi, tüm unsurlarını  çekip çekmeyeceği, terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisi ve Türkiye’ye sözünü verdiği  üzere örgüte sağladığı silahları ne zaman ve ne şekilde geri toplayacağı gibi  sorular halen yanıt bekliyor.