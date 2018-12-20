Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, repo faizinin 21 Ocak 2019'dan itibaren 25 baz puan artırılarak eksi yüzde 0.25 seviyesine yükseltildiği duyuruldu. 4 yıldır ilk defa faiz artırımına giden İsveç Merkez Bankası, ileri zamanlarda da faiz artırımına gidebileceğinin sinyalini verdi