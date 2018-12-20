İsveç Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, repo faizinin 21 Ocak 2019'dan itibaren 25 baz puan artırılarak eksi yüzde 0.25 seviyesine yükseltildiği duyuruldu. 4 yıldır ilk defa faiz artırımına giden İsveç Merkez Bankası, ileri zamanlarda da faiz artırımına gidebileceğinin sinyalini verdi
İsveç Merkez Bankası faiz artırdı
20.12.2018 - 12:58 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsveç Merkez Bankası yüzde eksi 0,50 düzeyindeki politika faizini 0,25 puan artırdı.
Etiketler : İsveç Merkez Bankası,
594375 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/594375.aspx
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