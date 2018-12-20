Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, öldürülenlerin Hristiyanların Noel Bayramı kutlamalarına saldırı hazırlığı yapan "Hasm Hareketi" mensubu oldukları belirtildi. Açıklamada ayrıca, Kahire'nin doğusunda bir hücre evine yapılan baskında 4 kişinin gözaltına alındığı, evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu aktarıldı. Konuyla ilgili bağımsız kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı. Mısır muhalifleri, güvenlik güçleri tarafından yapılan bu tür operasyonları “tasfiye” olarak nitelendirirken, hükümet terörle mücadele kapsamında değerlendiriyor.