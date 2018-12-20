Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna, Rusya'dan bağımsız Ortodoks Kilisesi’ni kurduktan sonra bugün parlamentoda yeni kilisenin isminin belirlenmesi için bir oturum düzenlendi. Oturumda çoğunluğun oyu ile kilisenin adına, “Rusya Ortodoks Patrikanesi’nin Ukrayna Kolu” olarak karar verildi. Öte yandan karara muhalif bazı vekiller kilisenin adı içerisinde “Rusya”nın belirtilmesine karşı çıktı. Bunun üzerine artan gerginlikle Halk Cephesi Partisi milletvekillerinden Yuriy Bereza, Muhalif Blok Partisi milletvekillerinden Nestor Shufrych arasında yumruklar konuştu.

Özelikle Shufrych yırttığı ve üzerinde , “Putin’in ajanlarını yargılayın” yazılı pankart kavganın yaşanmasında büyük etkiye sahip oldu.