Sudan’ın çeşitli yerlerinde devletin yetersiz ekonomi politikaları sonucu mücadele ettikleri kötü yaşam koşullarından şikayetçi olan halk sokağa çıktı. Özelikle temel ihtiyaç olan ekmeğin 3 katı fiyatına çıkmasından sonra başlayan protestolarda resmi rakamlara göre 3 kişi hayatını kaybetti. Bölge haltının sakinlerinin neredeyse hepsinin sokağa döküldüğü kaydedilirken protestocuların devlet dairelerine zarar verdiği belirtildi.
Gösterilerin en şiddetli yaşandığı yerler arasında ise El-Gadarif, Hartum ve Atbara kentleri olduğu öğrenildi.
Sudan’daki protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti
20.12.2018 - 19:05 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sudan’da devletin ekonomi politikaları sebebiyle başlayan protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti.
Sudan’ın çeşitli yerlerinde devletin yetersiz ekonomi politikaları sonucu mücadele ettikleri kötü yaşam koşullarından şikayetçi olan halk sokağa çıktı. Özelikle temel ihtiyaç olan ekmeğin 3 katı fiyatına çıkmasından sonra başlayan protestolarda resmi rakamlara göre 3 kişi hayatını kaybetti. Bölge haltının sakinlerinin neredeyse hepsinin sokağa döküldüğü kaydedilirken protestocuların devlet dairelerine zarar verdiği belirtildi.
Etiketler : Sudan,
594418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/594418.aspx
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