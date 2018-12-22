Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris’te Sarı Yelekliler, 6’ncı hafta gösterilerinde yön değiştirdi. Protestocular kırıp dökme yerine başkent Paris’i ziyaret eden turistlerin yoğun olduğu alanlarda Cumhurbaşkanı Macron’u protesto etti.



Sabahın erken saatlerinde Paris’in ünlü Ressamlar Tepesi olarak tanımlanan Montmartre tepesindeki Sacré-Cur Kilisesi önünde buluşan protestocular, burada bir süre Macron karşıtı sloganlar attıktan sonra, yine gece hayatının ünlü caddesi Pigalle uğrayıp, oradan da Galerie Lafayette mağazası çevresinden tarihi Madeline Kilisesi meydanına yürüdü. Cumhurbaşkanlığı sarayına giden cadde ve sokakların polis tarafından tutulması üzerine, Opera Meydanına yürüyen göstericiler oradan da tarihi Louvre Müzesi alanına girdi.

Fransız polisi tetikte

Sarı Yelekliler'in gösterileri, geçtiğimiz haftalara göre etkisini kaybetmiş olsa da, polis 6’ncı hafta gösterilerine katılanların daha radikal kişiler olabileceği için güvenlik önlemlerini arttırmıştı. Güvenlik dolayısıyla birçok metro istasyonu yine kapalı tutulurken, Noel alışverişi için sıkça tercih edilen büyük mağazaların çevrelerine yerleşen güvenlik güçleri üst ve çanta araması yaptı.