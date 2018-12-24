Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 Ocak’ta Washington’da çekilme takvimi ABD’li yetkililerle görüşülmeden önce Türk ordusunun bölgedeki kuvvetleri güçlendiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kilis üzerinden Suriye’deki üs bölgelerine komando, tank, fırtına obüsü, topçu batarları ve zırhlı araç sevkiyatı sabaha kadar devam etti. Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay’a getirilen iş makineleri ve askerî araçlar, Kilis üzerinden Suriye’deki üslere sevk edildi. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden sevkiyatta sınırı geçen birlikler, Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırılan bölgedeki üslerde konuşlandırıldı. Öte yandan ABD’nin Suriye’den çıkacağını duyurması sonrası bölgede menfaatleri sarsılan ülkeleri rahatsız etmeye devam ediyor. Ülkede yayın yapan BBC ve The Guardian gibi önemli basın yayın kuruluşları da, terör örgütü PKK/YPG’nin yalnız bırakılmamasına yönelik yazılar kaleme alındı. İngiliz medyası, Amerika’nın bölgeden ayrılmasıyla hâkimiyetin yüksek oranda Türkiye’ye geçeceğini dile getiriyor.