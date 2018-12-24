ABD'de hisse senetleri son haftalarda sert bir düşüş yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump ise bu durumdan Fed'in sorumlu olduğunu söyledi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD ekonomisi için tek sorun Fed. Yetkililerin piyasalara dair hisleri yok. Fed skor üretemeyen güçlü bir golfçü gibidir, çünkü dokunmaz, vuramaz” dedi.
Trump: ABD ekonomisi için tek sorun Fed
24.12.2018 - 22:34 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 22:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin tek sorununun Amerikan Merkez Bankası (Fed) olduğunu söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Donald Trump,FED,
595040 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/595040.aspx
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