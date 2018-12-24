Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'nın Sidney kentinde yeni yapılan çok katlı bir bina, çatırtı sesleri duyulmasının ardından 10. katında tespit edilen çatlak üzerine "çökme riskine karşı" boşaltıldı.

'Sydney Morning Herald'ın haberine göre, polis, çatırtı sesini duyan bazı bina sakinlerinin apartmanı terk ettiğini ve yetkililerin güvenlik araştırması için 392 dairenin bulunduğu binaya girdiğini belirtti.

Binanın 10. katında bir çatlak tespit edilmesi üzerine itfaiye ve kurtarma ekiplerini de çağıran polis, apartmandaki diğer kişilerin de tahliye edildiğini ifade etti.

Polis, mühendislerin binanın yaklaşık 2 milimetre yerinden oynadığını tespit ettiğini aktardı.

Binanın su, elektrik ve gazı kapatılırken, polis binayı güvenlik çemberine aldı.

Apartman ve çevre binalardaki toplam 3 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Bölgeden geçen toplu taşıma araçlarının güzergahlarının da değiştirildiği kaydedildi.