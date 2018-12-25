Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki Rasulcade bölgesinde bomba yüklü bir araç havaya uçtu. Polis kaynakları, patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
Türkmen nüfusun çoğunlukta olduğu Telafer'de, 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından yaklaşık 200 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Irak ordusu, kenti geçen sene DEAŞ’tan geri almayı başarmıştı
Telafer'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
25.12.2018 - 14:22 | Son Güncelleme: 25.12.2018 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın Musul kentine bağlı Telafer'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki Rasulcade bölgesinde bomba yüklü bir araç havaya uçtu. Polis kaynakları, patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
Etiketler : Irak,
595140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/595140.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER