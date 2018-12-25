Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki Rasulcade bölgesinde bomba yüklü bir araç havaya uçtu. Polis kaynakları, patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Türkmen nüfusun çoğunlukta olduğu Telafer'de, 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından yaklaşık 200 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Irak ordusu, kenti geçen sene DEAŞ’tan geri almayı başarmıştı