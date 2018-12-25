Telafer’de bugün öğlen saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Musul’a bağlı Telafer’in merkezindeki Rasulcade bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Telafer, 2014’te DEAŞ’ın kontrolü altına alınmasının ardından 200 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Irak ordusu geçtiğimiz yıl kenti DEAŞ’tan geri almayı başarmıştı.
Telafer’deki saldırıyı DEAŞ üstlendi
25.12.2018 - 23:07 | Son Güncelleme: 25.12.2018 - 23:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın Musul kentine bağlı Telafer kentinde 2 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Etiketler : Irak,
595208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/595208.aspx
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