Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, görevini bırakarak Nisan 2019’da yapılacak İsrail seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Danon’un istifasını resmen sunduktan sonra İsrail’e dönerek Likud Partisi’nden aday olarak seçimlere hazırlanacağı belirtildi. İsrail’deki seçimlerin 2019 Kasım ayında yapılacağı beklenirken Başbakan Binyamin Netenyahu seçimin Nisan’da olacağını açıklamıştı. Yapılan son seçim Mart 2018’te yapılmış çoğunluğu Başbakan Netenyahu’nun liderlik ettiği Likud Partisi kazanmıştı.