Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Ahmed Halid Berri, operasyon öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Cerablus’ta, Azez’de Rai'de, Afrin'de başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini kaydetti. Tuğgeneral Berri, "Özgür Suriye Ordusu ile Türk Ordusunun başarısı ortada. Bu bölgelerde DEAŞ, PKK-PYD terör örgütleri halka zulüm etti, halk göçe zorlandı, halkın malları gasp edildi, talan edildi ama ÖSO ve Türkiye’nin bu bölgelerde yaptığı operasyonlardan sonra bölgeye huzur geldi, güven geldi, çoğu evlerine geri döndü. Şimdi de Fırat’ın doğusuna ve Münbiç’e yapılacak olan olası bir operasyonda terör örgütleri bu bölgeden temizlenecek ve bölgeden zorla göçe zorlanan halk tekrar evlerine dönecek ve bölgeye güven ve huzur gelecek” dedi.

Tuğgeneral Ahmed Halid Berri, Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat’ın doğusuna operasyon için tüm hazırlıkları tamamladığını ve Türkiye’den emir beklediklerini kaydetti.