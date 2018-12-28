Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Ahmed Halid Berri, Fırat’ın doğusuna ve Menbiç’e düzenlenecek operasyon için hazır olduklarını söyledi. Türkiye’nin Cerablus, Azez, Rai’de ve Afrin’de başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini kaydeden Tuğgeneral Berri “Özgür Suriye Ordusu ile Türk Ordusunun başarısı ortada. Bu bölgelerde DEAŞ, PKK-PYD terör örgütleri halka zulmetti, halk göçe zorlandı, halkın malları gasbedildi, talan edildi. Ama ÖSO ve Türkiye’nin bu bölgelerde yaptığı operasyonlardan sonra bölgeye huzur geldi, güven geldi, çoğu evlerine geri döndü. Şimdi de Fırat’ın doğusuna ve Menbiç’e yapılacak operasyonda terör örgütleri bu bölgeden de temizlenecek ve zorla göçe zorlanan halk tekrar evlerine dönecek. Bölgeye güven ve huzur gelecek. Operasyon için Türkiye’den emir bekliyoruz” dedi.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de düzenlenecek operasyon öncesi hazırlıkları devam ediyor. Çankırı’dan gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy Kilis’in, Elbeyli ilçesine geldi. Geniş güvenlik tedbirleri altındaki sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askerî birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. Adem Karagöz - Gökhan Aklan HATAY İHA