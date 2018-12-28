Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekatı’nın 104. yılı vesilesiyle 14. Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı düzenlendi. Gerçekleştirilen milli bilinç kampına, Türkiye’nin 23 şehrinden 194 izci lideri ile aralarında KKTC, Filistin, Lübnan, Suriye, Irak, Filipinler ve Kuveyt başta olmak üzere 11 ülkeden 64 izci lideri katıldı. Aralarında bulunan 36 yaşındaki Filipinli Onie Celespara yürüyüş sırasında Müslüman olmaya karar verdi. İzcilik Federasyonu ekiplerinin yardımıyla şehadet getirerek Müslüman olan Onie, Abdullah ismini aldı.

YAŞADIĞI ATMOSFERDEN ETKİLENEREK MÜSLÜMAN OLDU



Sosyal medya aracılığıyla gördüğü, geceleri eksi 45 dereceyi bulan soğuk havada gerçekleştirilen kampa katılmak için yaklaşık 12 saat uçak yolculuğu ile Türkiye’ye gelen Onie, önce Erzurum’a daha sonra Kars’a gitti. Onie, Allahuekber Dağı'nda yaşadığı atmosferden etkilenerek Müslüman oldu.