Suudi Arabistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı’nın ölümünü üzüntü ile karşıladıklarını belirten Assaf, “Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı” dedi.
Yeni Suudi Bakandan Kaşıkçı açıklaması
28.12.2018 - 22:22 | Son Güncelleme: 28.12.2018 - 23:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında, “Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suudi Arabistan,Kaşıkçı,
595651 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/595651.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER