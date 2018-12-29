Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan Yüksek Mahkemesi, İçişleri Bakanlığına FETÖ’nün “terör örgütü” ilan edilmesi talimatını verdi. Saqip Nisar başkanlığında toplanan Pakistan Yüksek Mahkemesi, 15 sayfalık FETÖ kararı yayınladı. Mahkeme, FETÖ’nün Pakistan kolu olan Pak-Türk Uluslararası Eğitim Vakfını (PTICEF) terör örgütü ilan etti. İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunan mahkeme, örgütün “terör örgütü” olarak ilan edilmesi talimatını verdi. Pakistan Yüksek Mahkemesi, ülkedeki 28 FETÖ okulunun da Maarif Vakfına devredilmesine hükmetti.

ŞİRKETLERİ FESHEDİLDİ

“Pakistan hükûmetinin, FETÖ’yü terör örgütü olarak ilan etme konusunda, Türkiye hükûmetine karşı uluslararası yükümlülüğü olduğundan şüphemiz yok” denilen kararda aynı zamanda PTICEF’e bağlı 42 şirketin feshedilmesini ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundaki sicil kayıtlarından çıkartılması talimatı verildi.

İSİM OYUNUNA GELMEDİLER

Ayrıca mahkeme kararında, PTICEF’in gerçek faaliyetlerini gizlemek için yaptığı isim değiştirme talebinin reddedildiği ve şirketin var olmasına kesinlikle izin verilmediği belirtildi. Mahkeme ayrıca, İçişleri Bakanlığına PTICEF’in çalışabilirlik belgesinin iptal edilmesi talebinde bulundu. Pakistanlı avukat Muhammed Sohail Sajid, Pakistan Yüksek Mahkemesinin FETÖ’yü terör örgütü ilan etmesine ilişkin “Çok adil bir karar olduğunu söylemek istiyorum. FETÖ üyeleri sonunda Pakistan’ın en yüksek mahkemesi tarafından terörist ilan edildi” dedi.

TAKDİRLE KARŞILANDI

Dışişleri Bakanlığı, FETÖ’nün Pakistan’da terör örgütü ilan edilmesinin ardından bir açıklama yaptı. Açıklama “FETÖ’nün Pakistan’da terör örgütü ilan edilmesini öngören karar memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır. Kararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

145 OKUL MAARİF VAKFINA DEVREDİLDİ

Van’da konuşan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bulunan FETÖ yapılanmasının aktif olduğu ülkeler başta olmak üzere dünyada 100’e yakın ülkeyle çok yakın temas halinde olduklarını söyledi. Pakistan’ın FETÖ ile ilgili kararını değerlendiren Akgün “Pakistan’ı saymazsanız 33 ülkede 179 okulumuz var. Bunun 117’si FETÖ iltisaklı gruptan bize devredilen okullardır, geri kalanları da bizim açtığımız okullardır. Tabi Pakistan’da şu anda 28 okul var. Bunları da ilave etmek lazım. Pakistan hakikaten FETÖ yapılanmasında eğitim alanında en yaygın eğitim networkunun olduğu bir ülkeydi. Bu, bizim için çok önemli ve kritik gelişme” dedi.