Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır’ın başkenti Kahire’de turistik Gize Piramitleri bölgesinde turistlerin hedef alındığı saldırıda 3'ü Vietnamlı turist biri de Mısırlı tur rehberi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Saldırının ardından ülke çapında eş zamanlı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, 40 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Güvenlik güçleri, militanların hükümet, turizm tesisleri, polis ve güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğunu belirtti.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında dün Gize Piramitleri’nin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 11 turist de yaralanmıştı.