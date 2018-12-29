Almanya’da Hannover Havalimanı’nda bir sürücünün aracını uçakların bulunduğu piste sürmesinin ardından uçuşların askıya alındığı açıklandı. Hannover polisi aracın sürücüsünün gözaltına alındığını aktardı. Aracın ise bomba imha uzmanları tarafından incelendiğini belirtti.
Hannover Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı
29.12.2018 - 22:59 | Son Güncelleme: 29.12.2018 - 23:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’da Hannover Havalimanı’nda bir sürücünün aracını piste sürmesi nedeniyle uçuşlar askıya alındı.
Etiketler : Almanya,
595787 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/595787.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER