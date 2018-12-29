Almanya’da Hannover Havalimanı’nda bir sürücünün aracını uçakların bulunduğu piste sürmesinin ardından uçuşların askıya alındığı açıklandı. Hannover polisi aracın sürücüsünün gözaltına alındığını aktardı. Aracın ise bomba imha uzmanları tarafından incelendiğini belirtti. 