Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da Hannover Havalimanı’nda bir sürücünün aracını uçakların bulunduğu piste sürmesinin ardından uçuşların askıya alındığı açıklandı. Hannover polisi aracın sürücüsünün gözaltına alındığını aktardı. Aracın ise bomba imha uzmanları tarafından incelendiğini belirtti.