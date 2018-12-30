Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAE resmi haber ajansı WAM, BAE'deki Resu'l-Hayme Emirliği'nde bulunan Jais Dağı bölgesinde kurtarma görevi esnasında bir helikopterin düştüğünü ve içerisinde bulunan mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtti. Yerel kaynaklar ise helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.