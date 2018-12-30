BAE resmi haber ajansı WAM, BAE'deki Resu'l-Hayme Emirliği'nde bulunan Jais Dağı bölgesinde kurtarma görevi esnasında bir helikopterin düştüğünü ve içerisinde bulunan mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtti. Yerel kaynaklar ise helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
BAE'de helikopter düştü
30.12.2018 - 00:10 | Son Güncelleme: 30.12.2018 - 00:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurtarma faaliyetleri için havalanan bir helikopterin düşmesi sonucu pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : BAE,helikopter,Birleşik Arap Emirlikleri,
595799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/595799.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER