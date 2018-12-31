Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, ABD’nin Suriye’den çekilmesi, Menbiç’teki son gelişmeler ve Astana görüşmelerinin seyrini gazetemize değerlendirdi. ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasıyla birlikte sahadaki durum karıştığını söyleyen Mustafa “Menbiç’te ABD ve Türkiye arasındaki mutabakatın uygulanmasını temenni ediyoruz. Çekilmenin Türkiye ile koordineli yapılması gerekiyor. ABD askerinin koordinasyon içinde çekilmesi Türkiye’nin Astana sürecinde elini güçlendirecektir. Bu da dolaysıyla Suriye halkı ve muhalefetine yararlı olacaktır” dedi. Astana süreci ocak ayında dışişleri bakanları seviyesinde, şubat ayında ise Türkiye, Rusya ve İran’lı heyetlerin bir araya geleceği şekliyle devam edeceğini hatırlatan Abdurrahman Mustafa “Suriye’nin geleceği açısından Astana süreci oldukça önemli. Bugün Cenevre süreci tamamen tıkanmış durumda. Sahadaki çatışmaların azaltılması ve anayasa komitesi kurulma süreci Astana görüşmeleri sonucunda ortaya çıktı. Suriyeli muhalifler olarak Cenevre sürecini hareketlendirmek için Astana sürecini çok önemsiyoruz, kilidi Astana sürecinin açacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Menbiç’in bir an önce terörden kurtarılarak Menbiçliler tarafından yönetilmesini temenni ettiklerini söyleyen Abdurrahman Mustafa, “ABD’nin Suriye’den çekilme kararıyla birlikte sekiz yıldır devam eden Suriye iç savaşından yeni bir aşamaya geçildi. Suriye topraklarından hiçbir terör örgütünü istemiyoruz. PKK, Nusra, el-Kaide. Ancak şu anda Menbiç’te bir belirsizlik var. Durum kritik, birkaç gün daha beklemek lazım” dedi.