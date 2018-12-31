Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li yetkililerden oluşan bir heyet, Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri ele almak üzere 3-4 Ocak'ta Ankara'da görüşmeler yapacak. Görüşmeler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yakın çevresinin darbe girişimindeki rollerinin ortaya konulması ve ABD tarafının harekete geçmesini sağlamak açısından önem arz ediyor.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016 darbe girişimin sözde sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç’un aynı yıl ocak, mart ve haziran ayları içerisinde ABD’de bulunduğunu tespit etmişti.Söz konusu isimlerin Fetullah Gülen’le darbenin ön toplantılarını yaptığı biliniyor.

Darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü’nden kaçarken yakalanan isimlerden Hakan Çiçek’in telefonu arazi aramalarında bulunmuştu.Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda incelenen ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik özel ekip tarafından değerlendirilen telefondan çıkan dijital izlerde, cihazın nerelerde kullanıldığı anlaşılmıştı.

Çiçek'e ait ABD numaralı GSM hattının ilk kez 7 Mart 2016'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kaldığı Pensilvaya’daki çiftlik evinde aktive edildiği tespit edilmişti. Türk yetkililer, tüm bu dijital izleri 13 Temmuz 2018’de Amerikalı meslektaşlarıyla yaptıkları toplantıda masaya koyarak FETÖ’nün darbe girişimindeki rolünü kanıtladı.

ABD tarafı da verileri alarak üzerinde kendi değerlendirmesini yapmaya başladı.

ABD'NİN YENİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPMASI BEKLENİYOR

Ankara’da 3-4 Ocak’ta Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, ABD’nin yeni delillere ilişkin değerlendirmesi öğrenilecek.

ABD tarafı, 18 eyalette FETÖ bağlantılı kuruluş ve isimlerin vize usulsüzlüğü ile kara para aklama gibi organize suç işlerine ilişkin daha önce başlattığı ön incelemelerdeki son durumu aktaracak.