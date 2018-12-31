ABD’li yetkililerden  oluşan bir heyet, Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) ilgili Türkiye'nin ABD'ye  sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri ele almak üzere 3-4 Ocak'ta  Ankara'da görüşmeler yapacak. Görüşmeler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yakın çevresinin darbe  girişimindeki rollerinin ortaya konulması ve ABD tarafının harekete geçmesini  sağlamak açısından önem arz ediyor.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016 darbe girişimin sözde  sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin  Oruç’un aynı yıl ocak, mart ve haziran ayları içerisinde ABD’de bulunduğunu  tespit etmişti.Söz konusu isimlerin Fetullah Gülen’le darbenin ön toplantılarını  yaptığı biliniyor.

Darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü’nden kaçarken yakalanan  isimlerden Hakan Çiçek’in telefonu arazi aramalarında bulunmuştu.Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda incelenen ve Ankara  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12  kişilik özel ekip tarafından değerlendirilen telefondan çıkan dijital izlerde,  cihazın nerelerde kullanıldığı anlaşılmıştı.

Çiçek'e ait ABD numaralı GSM hattının ilk kez 7 Mart 2016'da FETÖ  elebaşı Fetullah Gülen’in kaldığı Pensilvaya’daki çiftlik evinde aktive edildiği  tespit edilmişti. Türk yetkililer, tüm bu dijital izleri 13 Temmuz 2018’de Amerikalı  meslektaşlarıyla yaptıkları toplantıda masaya koyarak FETÖ’nün darbe  girişimindeki rolünü kanıtladı.

 ABD tarafı da verileri alarak üzerinde kendi değerlendirmesini yapmaya  başladı.

ABD'NİN YENİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPMASI BEKLENİYOR

Ankara’da 3-4 Ocak’ta Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı  yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, ABD’nin yeni delillere ilişkin  değerlendirmesi öğrenilecek.

 ABD tarafı, 18 eyalette FETÖ bağlantılı kuruluş ve isimlerin vize  usulsüzlüğü ile kara para aklama gibi organize suç işlerine ilişkin daha önce  başlattığı ön incelemelerdeki son durumu aktaracak.