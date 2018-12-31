Filipinler'in güneyinde bir alışveriş merkezinde bomba  patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Filipinler Ordusundan Tümgeneral Cirilito Sobejana, Cotabato  şehrindeki "South Seas" alışveriş merkezinin girişinde bomba patladığını  belirtti. Sobejana, 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 21 kişinin de  yaralandığını bildirdi.Yetkililerin, bölgedeki başka bir bombayı imha ettiğini aktaran  Sobejana, uzaktan kumandayla patlatıldığı sanılan bombayla ilgili inceleme  başlatıldığını ifade etti.Emniyet güçleri, patlamanın arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı  yerel örgütlerin olabileceğinden şüpheleniyor.