Filipinler'in güneyinde bir alışveriş merkezinde bomba patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Filipinler Ordusundan Tümgeneral Cirilito Sobejana, Cotabato şehrindeki "South Seas" alışveriş merkezinin girişinde bomba patladığını belirtti. Sobejana, 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 21 kişinin de yaralandığını bildirdi.Yetkililerin, bölgedeki başka bir bombayı imha ettiğini aktaran Sobejana, uzaktan kumandayla patlatıldığı sanılan bombayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.Emniyet güçleri, patlamanın arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı yerel örgütlerin olabileceğinden şüpheleniyor.
Filipinler'de patlama
31.12.2018 - 14:19 | Son Güncelleme: 31.12.2018 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir alışveriş merkezine konulan bombanın infilak ettirilmesiyle iki kişi hayatını kaybetti. Filipinler ordusu, 21 yaralının hastanelere taşındığını duyurdu.
Etiketler : Filipinler,dünya haberleri,
596010 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/596010.aspx
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